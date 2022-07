Selic permanece em 13,75% para 2022 e em 10,75% para 2023, prevê Focus

Thaís Barcellos (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A projeção para a Selic - a taxa básica de juros - no fim deste ano continuou estável em 13,75% (5ª semana seguida) no Relatório de Mercado Focus, assim como a estimativa para 2023 permaneceu em 10,75%. Há um mês, os porcentuais eram de 13,75% e 10,25%, nessa ordem.

continua após publicidade .

Considerando apenas as 84 respostas nos últimos cinco dias úteis, a expectativa para a Selic no fim deste ano também permaneceu em 13,75%. No fim de 2023, as 81 atualizações geraram mudança na mediana de 10,50% para 10,75%.

No Comitê de Política Monetária (Copom) do BC de junho, a Selic subiu de 12,75% para 13,25% e o colegiado indicou novo aumento de igual ou menor magnitude (0,50pp) para a reunião de agosto. Além disso, na ata, sinalizou que a Selic deve ficar em patamar "significativamente" contracionista por período maior do que projetava na época o mercado, com o objetivo de que a inflação de 2023 convirja para o "redor da meta".

continua após publicidade .

Conforme o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira, a previsão para a Selic no fim de 2024 continuou em 8,00%, de 7,75% há um mês. Já a mediana para o fim de 2025 foi mantida em 7,50%, repetindo a taxa de quatro semanas antes.