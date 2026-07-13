Selic no fim de 2026 segue em 14,00%, aponta Focus

A mediana do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2026 seguiu em 14,00% pela terceira semana seguida. Há um mês, era de 13,75%. O mercado vem ajustando as expectativas para a extensão do ciclo de afrouxamento monetário conduzido pelo Banco Central, em meio ao aumento da incerteza por causa da guerra no Oriente Médio.

Considerando só as 44 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana para a Selic no fim deste ano caiu de 14,00% para 13,75%

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A estimativa intermediária do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2027 continuou em 12,00% pela quarta semana consecutiva. Levando em conta apenas as 43 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana também seguiu em 12,00%.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do BC promoveu cortes de 0,25 ponto porcentual dos juros nas três primeiras reuniões de 2026, que levaram a Selic a 14,25% ao ano. No comunicado da reunião de junho, o comitê voltou a enfatizar a incerteza do cenário e disse que, em decorrência da dinâmica dos riscos associados à evolução dos preços, a magnitude total do atual ciclo de calibração da Selic será estabelecida "à luz de novas informações visando assegurar a convergência da inflação à meta".

A mediana do mercado para a Selic no fim de 2028 continuou em 10,50%. Há um mês, era de 10,25%. Já a estimativa para 2029 continuou em 10,00% pela 10ª semana consecutiva.

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*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.