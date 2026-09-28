Selic no fim de 2026 segue em 13,50%, aponta Focus

A mediana do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2026 ficou estável em 13,50%, depois de queda na última semana. Considerando só as 72 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana para a Selic no fim deste ano também ficou em 13,50%.

A estimativa intermediária do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2027 ficou em 12,00% pela 15ª semana consecutiva. Um mês atrás, era de 12%. Levando em conta apenas as 71 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana também ficou estável em 12,00%.

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Em 16 de setembro, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reduziu a Selic em mais 0,25 ponto porcentual, de 14,00% para 13,75% ao ano. Foi o quinto corte consecutivo dos juros.

A Selic já caiu 1,25 ponto porcentual desde março, quando o BC começou um "ciclo de calibração" da política monetária, em meio às incertezas sobre os impactos da guerra do Irã sobre a cadeia global de suprimentos, os preços de commodities e a própria inflação.

"O cenário atual, caracterizado por significativo aumento da incerteza, desancoragem das expectativas e riscos elevados em torno do cenário base, demanda serenidade e cautela na condução da política monetária. O Comitê seguirá acompanhando a evolução do cenário de forma a manter a restrição adequada para assegurar a convergência da inflação à meta", afirmou o colegiado no comunicado da reunião.

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A mediana do mercado para a Selic no fim de 2028 ficou em 10,50%. Há um mês, era de 10,50%. A estimativa para 2029 continuou em 10,00% pela 21ª semana consecutiva.