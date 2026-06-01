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Selic no fim de 2026 segue em 13,25% pela segunda semana seguida, aponta Focus

Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em 01.06.2026, 09:11:00 Editado em 01.06.2026, 09:18:30
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A mediana do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2026 permaneceu em 13,25% pela segunda semana seguida. Há um mês, era de 13,00%. Considerando só as 44 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana para a Selic no fim deste ano caiu de 13,50% para em 13,25%.

O mercado vem ajustando as expectativas para a extensão do ciclo de afrouxamento monetário conduzido pelo Banco Central, em meio ao aumento da incerteza e dos preços de petróleo por causa da guerra no Oriente Médio.

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A estimativa intermediária do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2027 permaneceu em 11,25% pela terceira semana consecutiva. Um mês atrás, era de 11,00%. Levando em conta apenas as 42 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana passou de 11,38% para 11,25%.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do BC já promoveu cortes de 0,25 ponto porcentual dos juros nas duas primeiras reuniões de 2026, que levaram a Selic a 14,50% ao ano. Mas alertou, na ata da sua última reunião, que a magnitude e duração do ciclo vão ser determinadas ao longo do tempo, à medida que houver novas informações sobre o conflito.

O Copom destacou que segue "cautela e serenidade" na condução da política monetária, para que os seus próximos passos possam incorporar novas informações que aumentem a clareza sobre a profundidade e a extensão dos conflitos, além dos seus efeitos diretos e indiretos sobre o nível de preços.

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"Mantido o compromisso fundamental de garantia da convergência da inflação à meta dentro do horizonte relevante para a política monetária, o comitê estabeleceu que a magnitude e a duração do ciclo de calibração serão determinadas ao longo do tempo, à medida que novas informações forem incorporadas às suas análises", informou o colegiado.

A mediana do mercado para a Selic no fim de 2028 permaneceu em 10,00% pela 19ª semana seguida. A estimativa para 2029 continuou em 10,00% pela 4ª semana seguida.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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