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Selic no fim de 2026 segue em 13% pela segunda leitura consecutiva, projeta Focus

Escrito por Marianna Gualter (via Agência Estado)
Publicado em 04.05.2026, 08:51:00 Editado em 04.05.2026, 08:59:09
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A mediana do relatório Focus para a taxa Selic no fim de 2026 permaneceu em 13,00% pela segunda leitura consecutiva, depois de Comitê de Política Monetária (Copom) ter cortado os juros de 14,75% para 14,50% na última quarta-feira, 29.

Há um mês, a estimativa intermediária do mercado era que os juros fechariam o ano em 12,50%. A mediana vem sendo calibrada em meio à pressão inflacionária causada pela disparada dos preços do petróleo.

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Considerando só as 98 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a mediana para a Selic no fim de 2026 também permaneceu em 13,00%.

A mediana do Focus para a taxa Selic no fim de 2027 se estabilizou em 11,00% também pela segunda leitura seguida. Um mês atrás, era de 10,50%. Considerando apenas as 98 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, a mediana seguiu em 11,00%.

A projeção para a Selic no fim de 2028 permaneceu em 10,00% pela 15ª leitura seguida. A estimativa para 2029 caiu de 9,75% para 10,00%. Um mês antes, também era de 9,75%.

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No comunicado da decisão de quarta-feira passada, o Copom reafirmou serenidade e cautela na condução da política monetária. Também enfatizou que os passos futuros do processo de calibração da Selic poderão incorporar novas informações que aumentem a clareza sobre a profundidade e a extensão dos conflitos no Oriente Médio, assim como seus efeitos diretos e indiretos sobre o nível de preços ao longo do tempo.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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