Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Seis das 8 atividades do varejo caem em abril ante março, mostra IBGE

Escrito por Equipe AE (via Agência Estado)
Publicado em 16.06.2026, 12:02:00 Editado em 16.06.2026, 12:12:56
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Seis das oito atividades que integram o comércio varejista registraram perdas nas vendas em abril ante março, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Comércio, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 16.

Os Combustíveis e lubrificantes recuaram 6,2%, enquanto os Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo subiram 1,3%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Houve recuo de 0,1% de Tecidos, vestuário e calçados e queda de 0,8% de Móveis e eletrodomésticos.

Os Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria registraram recuo de 0,1% em abril.

Livros, jornais, revistas e papelaria subiram 1,1%. Nos Equipamentos e material para escritório informática e comunicação houve recuo de 4,5%, e em Outros artigos de uso pessoal e doméstico houve queda de 4,6%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de material de construção, de veículos e de atacado alimentício, o segmento de Veículos, motos, partes e peças registrou recuo de 0,7%, enquanto Material de construção caiu 3,6%.

Com a reformulação periódica da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), o desempenho do varejo ampliado com ajuste sazonal inclui os dados do atacado alimentício, nova atividade investigada.

No entanto, ainda não há divulgação de dados individuais para o atacado de produtos alimentícios na série com ajuste sazonal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O IBGE explica que é necessário ter uma série histórica mais longa para ter uma base de dados consistente para as divulgações ajustadas sazonalmente.

Comparação com abril de 2025

Cinco das oito atividades que integram o comércio varejista registraram ganhos nas vendas em abril ante abril de 2025, segundo o IBGE.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os Combustíveis e lubrificantes avançaram 1,6%, enquanto os Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo subiram 0,9%.

Houve recuo de 2,5% de Tecidos, vestuário e calçados e alta de 2,6% de Móveis e eletrodomésticos. Os Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria registraram avanço de 4,5% em abril.

Livros, jornais, revistas e papelaria ficaram estáveis. Nos Equipamentos e material para escritório informática e comunicação houve avanço de 6,5%, e em Outros artigos de uso pessoal e doméstico houve queda de 3,0%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No varejo ampliado, o segmento de Veículos, motos, partes e peças registrou avanço de 2,6%, enquanto Material de Construção ficou estável, e Atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo cresceu 2,0%.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
IBGE/VAREJO/VENDAS/ABRIL/ATIVIDADES
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV