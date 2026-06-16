Seis das 8 atividades do varejo caem em abril ante março, mostra IBGE

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Seis das oito atividades que integram o comércio varejista registraram perdas nas vendas em abril ante março, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Comércio, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 16.

Os Combustíveis e lubrificantes recuaram 6,2%, enquanto os Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo subiram 1,3%.

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Houve recuo de 0,1% de Tecidos, vestuário e calçados e queda de 0,8% de Móveis e eletrodomésticos.

Os Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria registraram recuo de 0,1% em abril.

Livros, jornais, revistas e papelaria subiram 1,1%. Nos Equipamentos e material para escritório informática e comunicação houve recuo de 4,5%, e em Outros artigos de uso pessoal e doméstico houve queda de 4,6%.

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No comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de material de construção, de veículos e de atacado alimentício, o segmento de Veículos, motos, partes e peças registrou recuo de 0,7%, enquanto Material de construção caiu 3,6%.

Com a reformulação periódica da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), o desempenho do varejo ampliado com ajuste sazonal inclui os dados do atacado alimentício, nova atividade investigada.

No entanto, ainda não há divulgação de dados individuais para o atacado de produtos alimentícios na série com ajuste sazonal.

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O IBGE explica que é necessário ter uma série histórica mais longa para ter uma base de dados consistente para as divulgações ajustadas sazonalmente.

Comparação com abril de 2025

Cinco das oito atividades que integram o comércio varejista registraram ganhos nas vendas em abril ante abril de 2025, segundo o IBGE.

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Os Combustíveis e lubrificantes avançaram 1,6%, enquanto os Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo subiram 0,9%.

Houve recuo de 2,5% de Tecidos, vestuário e calçados e alta de 2,6% de Móveis e eletrodomésticos. Os Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria registraram avanço de 4,5% em abril.

Livros, jornais, revistas e papelaria ficaram estáveis. Nos Equipamentos e material para escritório informática e comunicação houve avanço de 6,5%, e em Outros artigos de uso pessoal e doméstico houve queda de 3,0%.

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No varejo ampliado, o segmento de Veículos, motos, partes e peças registrou avanço de 2,6%, enquanto Material de Construção ficou estável, e Atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo cresceu 2,0%.