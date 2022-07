Segurança alimentar: IICA promove Cúpula com ministros da América do Sul e África

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ministros da Agricultura da América Latina e da África vão participar, nesta semana, a partir desta quarta-feira, 27 até sexta (29), da primeira Cúpula da África e das Américas sobre Sistemas Agroalimentares, fórum organizado pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), pela Agência de Desenvolvimento da União Africana-Nova Aliança para o Desenvolvimento da África (Auda-Nepad) e a Aliança para uma Revolução Verde na África (Agra). A reunião ocorrerá na sede do IICA, em São José, Costa Rica.

continua após publicidade .

Segundo nota do IICA, todas essas entidades concordam que "ambos os continentes enfrentam desafios comuns para avançar no sentido da transformação de seus sistemas agroalimentares e que se beneficiarão do aprofundamento de um processo de debates e troca de experiências para promover a colaboração mútua no âmbito da Cooperação Sul-Sul".

Além dos ministros da Agricultura de América Latina e África, está prevista também a participação de funcionários governamentais das áreas de meio ambiente e de ciência e tecnologia, além de chefes de organismos internacionais e representantes do setor privado.

continua após publicidade .

Conforme o IICA, a cúpula vai ocorrer em "um momento no qual uma parceria entre a África e a América se mostra mais importante do que nunca", com a guerra na Ucrânia, que desequilibra mercados mundiais de produtos básicos e os fluxos comerciais no planeta, "o que levou ao aumento de preços dos alimentos e dos insumos no âmbito global". Essa situação, além da pandemia de covid-19, que persiste, faz com que a segurança alimentar seja colocada em risco em alguns países, "com perspectiva de deterioração contínua".

Assim, serão discutidos temas em cinco eixos principais, descreve o IICA: ciência, tecnologia e inovação; agricultura digital; inovações institucionais e políticas para a inclusão social; redes de segurança, saúde e nutrição para a recuperação dos recursos naturais e degradados; e, finalmente, a promoção de um sistema de comércio internacional de alimentos mais justo e transparente.

Ainda de acordo com o instituto, a reunião presencial em São José da Costa Rica será o acontecimento de "maior importância no âmbito dos esforços conjuntos que líderes da África e das Américas vêm realizando para alinhar suas prioridades de acordo com as semelhanças produtivas, ambientais, culturais e históricas e com os desafios comuns relacionados aos sistemas agroalimentares".

"Espera-se que a Cúpula resulte em uma compreensão clara do papel que a África e as Américas podem desempenhar na configuração da segurança alimentar e ambiental mundial no futuro e também que abra oportunidades de cooperação nas áreas de ciência, tecnologia e inovação, visando construir sistemas agrícolas resilientes e sustentáveis", diz o IICA, na nota.