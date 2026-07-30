Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Seguradora Suhai, uma das 10 maiores no ramo automotivo no País, entra no segmento residencial

Escrito por André Marinho (via Agência Estado)
Publicado em 30.07.2026, 12:48:00 Editado em 30.07.2026, 12:58:50
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Suhai Seguradora vai entrar no mercado de seguro residencial, em uma estratégia para diversificar as operações para além do segmento automotivo. Com isso, a companhia inaugura uma fase em que deixa de ter uma atuação monoproduto.

O movimento busca acelerar o cumprimento da meta de dobrar o faturamento em três anos, estabelecida no ano passado. "Para alcançar esse objetivo, entendemos que, mais do que explorar oportunidades no segmento automotivo, poderíamos ampliar nosso portfólio e levar proteção a um número cada vez maior de brasileiros", disse o CEO da Suhai, Fernando Soares.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No primeiro semestre, a empresa superou a marca de R$ 1 bilhão em receitas, enquanto a base clientes cresceu mais de 53% em três anos. Em 2025, a seguradora se firmou entre as dez maiores no segmento de automóveis, com pouco mais de 3% de participação de mercado, de acordo com ranking do sindicato dos corretores de São Paulo (Sincor-SP).

A entrada no ramo residencial busca alcançar um mercado endereçável com penetração ainda baixa de seguros. Cerca de 83% dos domicílios brasileiros não dispõem de seguro residencial, segundo dados da Confederação Nacional Seguradoras (CNSeg).

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
SEGMENTO RESIDENCIAL seguros SUHAI
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV