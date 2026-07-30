Seguradora Suhai, uma das 10 maiores no ramo automotivo no País, entra no segmento residencial

A Suhai Seguradora vai entrar no mercado de seguro residencial, em uma estratégia para diversificar as operações para além do segmento automotivo. Com isso, a companhia inaugura uma fase em que deixa de ter uma atuação monoproduto.

O movimento busca acelerar o cumprimento da meta de dobrar o faturamento em três anos, estabelecida no ano passado. "Para alcançar esse objetivo, entendemos que, mais do que explorar oportunidades no segmento automotivo, poderíamos ampliar nosso portfólio e levar proteção a um número cada vez maior de brasileiros", disse o CEO da Suhai, Fernando Soares.

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No primeiro semestre, a empresa superou a marca de R$ 1 bilhão em receitas, enquanto a base clientes cresceu mais de 53% em três anos. Em 2025, a seguradora se firmou entre as dez maiores no segmento de automóveis, com pouco mais de 3% de participação de mercado, de acordo com ranking do sindicato dos corretores de São Paulo (Sincor-SP).

A entrada no ramo residencial busca alcançar um mercado endereçável com penetração ainda baixa de seguros. Cerca de 83% dos domicílios brasileiros não dispõem de seguro residencial, segundo dados da Confederação Nacional Seguradoras (CNSeg).