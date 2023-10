Secretário diz que zerar déficit de 2024 está mais desafiador, mas descarta mudança da meta

O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, alertou nesta sexta-feira, 27, para um cenário mais desafiador para o resultado fiscal de 2024, mas descartou jogar a toalha pela busca de zerar o déficit primário no próximo ano. "Houve uma piora do cenário externo nas últimas semanas. Os indicadores apontam para uma desaceleração econômica no Brasil, e acompanhamos os impactos, mas continuaremos busca por melhor resultado fiscal possível em 2024", afirmou.

Questionado se o alerta significaria que o governo já cogita alterar a meta fiscal do próximo ano, Ceron negou qualquer sinalização nesse sentido. "Continuaremos buscamos o déficit zero em 2024, mas podemos ter fatores extraordinários. A análise mais macro de 2024 está em curso, mas nada muda na busca por déficit zero", acrescentou.

Ainda assim, o secretário do Tesouro admitiu que a piora de cenário para 2024 adiciona ainda mais pressão à busca por um resultado que já era desafiador.

"Precisamos ser serenos para enfrentarmos esse cenário com a técnica e a transparência necessária. Por isso é importante termos metas arrojadas, porque sempre há risco de surpresas no caminho", concluiu Ceron.