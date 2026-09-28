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Secretário diz que EUA dependem do Brasil para aço e que produção deve 'retornar à América'

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, disse que, hoje, os EUA dependem do Brasil para a produção de aço, mas que o país está trabalhando para trazê-la "de volta para a América". As falas foram feitas durante anúncio, nesta segunda-feira, do presidente norte-americano, Donald Trump, sobre a construção de uma nova usina siderúrgica de US$ 15 bilhões no leste de Iowa, que será uma das maiores do país.

Segundo Trump, os EUA ultrapassaram o Japão na produção de aço e a nova usina siderúrgica "será explorada, fundida e fabricada bem aqui nos EUA".

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Ele ainda comentou que a nova usina em Iowa gerará quase 6.000 empregos na construção civil e injetará US$ 90 bilhões na economia. "Todo mundo está construindo suas usinas aqui porque não quer pagar tarifas", acrescentou.

Sobre o conflito com o Irã, o republicano voltou a comentar que os EUA vencerão a guerra "muito em breve" e que a inflação e os preços da gasolina vão cair drasticamente.

Sem oferecer mais detalhes, ele também pontuou que autoridades americanas conversaram hoje com mediadores iranianos.

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O mandatário afirmou que teve, na semana passada, uma reunião "muito respeitosa" com o presidente chinês, Xi Jinping, e que acha que um acordo comercial será fechado com o Canadá.

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EUA/AÇO/PRODUÇÃO/HOWARD LUTNICK/BRASIL/DEPENDÊNCIA
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