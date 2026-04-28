Secretário de SP fala em taxas que 'beiram a extorsão' do produtor

O secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Geraldo Melo Filho, afirmou nesta segunda, 27, que o produtor rural brasileiro enfrenta juros que "beiram a extorsão" e que o País caminha para uma "reforma agrária" imposta pelo endividamento, com produtores perdendo terras para bancos e credores. Em discurso na Agrishow, Melo Filho criticou a política agrícola do governo federal.

"O setor trabalha com margem mínima, quando não negativa, e os maus resultados são turbinados por juros que beiram a extorsão do nosso produtor. (...) O nosso campo vai caminhando no rumo de uma verdadeira reforma agrária, só que ela vai ser imposta pelo endividamento, com os produtores endividados caminhando para perder terra para banco e para credor", afirmou o secretário.

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As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.