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ECONOMIA

Secretário de SP fala em taxas que 'beiram a extorsão' do produtor

Escrito por Gabriel Azevedo e Tânia Rabello, enviada especial (via Agência Estado)
Publicado em 28.04.2026, 07:15:00 Editado em 28.04.2026, 07:23:51
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O secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Geraldo Melo Filho, afirmou nesta segunda, 27, que o produtor rural brasileiro enfrenta juros que "beiram a extorsão" e que o País caminha para uma "reforma agrária" imposta pelo endividamento, com produtores perdendo terras para bancos e credores. Em discurso na Agrishow, Melo Filho criticou a política agrícola do governo federal.

"O setor trabalha com margem mínima, quando não negativa, e os maus resultados são turbinados por juros que beiram a extorsão do nosso produtor. (...) O nosso campo vai caminhando no rumo de uma verdadeira reforma agrária, só que ela vai ser imposta pelo endividamento, com os produtores endividados caminhando para perder terra para banco e para credor", afirmou o secretário.

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As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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