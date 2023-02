Secretário da Fazenda viaja ao Rio para reunião com diretoria da Petrobras

Antonio Temóteo e Célia Froufe (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Ministério da Fazenda informou no período da tarde desta segunda-feira, 27, que o secretário-executivo da Pasta, Gabriel Galípolo, embarcou para o Rio de Janeiro para participar de reunião com a diretoria da Petrobras para tratar do preço dos combustíveis. Segundo a Fazenda, o resultado da reunião será transmitido ao ministro Fernando Haddad, que terá nova reunião no Palácio do Planalto, com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

continua após publicidade .

Mais cedo, Lula se reuniu com Haddad, e com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, sobre o assunto.

O presidente vai decidir se mantém a desoneração dos combustíveis, já que uma Medida Provisória isentando os preços tem validade até a terça-feira, 28. De acordo com Haddad, a definição ainda deve ocorrer nesta segunda-feira.

continua após publicidade .

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), Haddad falou com jornalistas ao chegar à Fazenda, após reunião com Lula. Segundo o ministro, a equipe econômica ainda se reunirá com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, antes de voltar a se encontrar com Lula, o que deve ocorrer no fim da tarde desta segunda-feira.

Haddad é um defensor da reoneração alegando questões fiscais, ambientais e jurídicas, mas a ala política do governo vem defendendo a desoneração, com forte pressão. A MP editada no início do ano havia já sido uma sugestão da equipe econômica anterior liderada por Paulo Guedes. Haddad, no entanto, declinou, mas teve que voltar atrás por causa da decisão de Lula de manter o subsídio com argumentos da ala política.