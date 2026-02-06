Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Secretário da Fazenda diz que não recebeu convite para o BC, mas que aceitaria cargo

Escrito por Cícero Cotrim e Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em 06.02.2026, 11:09:00 Editado em 06.02.2026, 11:14:37
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Guilherme Mello, disse, nesta sexta-feira, 6, que se sente lisonjeado com a indicação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para que ele seja diretor do Banco Central. Ele afirmou, entretanto, que não recebeu nenhum convite para o cargo ainda, mas aceitaria se este viesse.

"O que eu queria dizer é que eu fico lisonjeado pela lembrança do meu nome, fico muito feliz pela confiança do ministro () fico muito feliz pela confiança dele em indicar o meu nome, no entanto, não recebi nenhum convite", afirmou o secretário.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Haddad levou o nome de Mello ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que ainda não tomou nenhuma decisão sobre o fato.

O secretário, porém, disse que está à disposição de Lula e do ministro para cumprir as tarefas que eles definirem.

Mello não quis responder se acredita ser capacitado para assumir a diretoria de política econômica do Banco Central, mas a subsecretária de Política Macroeconômica, Raquel Nadal, afirmou que poderia atestar a competência do chefe em analisar a política monetária.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Bc Diretores Guilherme Mello INDICAÇÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline