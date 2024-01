Secretária do Tesouro dos EUA avalia que economia do país já conseguiu o 'pouso suave'

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por André Marinho (via Agência Estado)

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse nesta sexta-feira, 5, considerar que o país conseguiu obter um "pouso suave" na economia, isto é, reduziu a inflação sem impor drásticos danos à atividade e ao mercado de trabalho. "Tivemos 23 meses seguidos com o desemprego abaixo de 4%, algo que não víamos há 50 anos", disse, em entrevista à

. Yellen reconheceu que ainda há mais trabalho a ser feito no processo de estabilização de preços, mas argumentou que o pessimismo em relação às perspectivas se provaram injustificados. Para ela, um período mais longo de alívio inflacionário é necessário para que os americanos se sintam otimistas quanto à conjuntura. No entanto, a secretária avalia que atualmente os consumidores estão gastando em um ritmo que sugere crescente confiança. Questionada sobre os riscos associados às tensões geopolíticas no Oriente Médio, Yellen comentou que os EUA dispõem de amplas reservas de petróleo e acrescentou que, até agora, não houve impacto significativo nos preços domésticos de energia.