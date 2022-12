Secretária do Tesouro diz crer em inflação bem menor nos EUA até fim de 2023

Natália Coelho (via Agência Estado)

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, afirmou que acredita que, até o fim de 2023, os Estados Unidos terão uma inflação bem menor. A fala da secretária vem dois dias antes do Departamento do Trabalho publicar o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do país em novembro.

Em entrevista à CBS veiculada no domingo, Yellen destacou que há um risco de recessão no país, mas que ela não é exatamente necessária para diminuir a pressão inflacionária. Entretanto, Yellen destaca que, para conseguir baixar a inflação, o crescimento do país precisa diminuir.

"Estamos cientes de que é extremamente importante que a inflação seja controlada e não se torne endêmica em nossa economia. E estamos garantindo que isso não aconteça", destacou ela.