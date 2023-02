Secretaria de SP corrige: estudos para privatização da Sabesp começam em março

Francisco Carlos de Assis (via Agência Estado)

A Secretaria de Parcerias e Investimentos do Estado de São Paulo corrigiu nesta segunda-feira, 27, a informação do secretário da Pasta, Rafael Benini, divulgada mais cedo, segundo a qual os estudos para a privatização da Sabesp ficariam prontos até o fim de março. O correto, segundo a secretaria, é que os estudos começam em março.

Benini participou na manhã desta segunda-feira do Fórum São Paulo Global, organizado pelo Grupo Voto.

O secretário destacou que a ideia da sua secretaria não é trazer dinheiro para São Paulo, mas cuidar de Parcerias Públicos Privadas (PPPs).

Disse ainda que há 1.800 quilômetros de estradas para conceder à iniciativa privada em São Paulo.

Benini afirmou também que o governo do Estado de São Paulo vai retomar as concessões de estradas no litoral para evitar interrupções de rodovias na região, como as que aconteceram este ano em decorrência das chuvas. "A Mogi-Bertioga todo ano tem problemas. Passando isso para a iniciativa privada a gente acredita que resolve este problema", disse.

Benini destacou ainda que a secretaria tem também um grande projeto se mobilidade urbana e citou a linha 19 da CPTM e as linhas 10 e 14 do Metrô. "Pretendemos levar o Metrô para fora de São Paulo", disse Benini.