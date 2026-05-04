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Secom: ministros e secretários econômicos participarão de anúncio do Desenrola 2.0

Escrito por Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em 04.05.2026, 09:09:00 Editado em 04.05.2026, 09:17:49
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A Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) informou nesta segunda-feira, 4, que participarão do anúncio do Desenrola 2.0, além do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os ministros Bruno Moretti (Planejamento e Orçamento), Dario Durigan (Fazenda), Luiz Marinho (Trabalho e Emprego) e Paulo Pereira (Empreendedorismo).

Também estarão no evento o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, e o secretário-executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento, Guilherme Mello.

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O evento que anunciará o novo programa de renegociação de dívidas do governo será aberto para a imprensa e organizado no Salão Leste do Palácio do Planalto. O horário previsto para o início é às 10h desta segunda.

O presidente Lula deu detalhes do programa em um pronunciamento na véspera do Dia do Trabalhador. Segundo ele, os endividados beneficiados terão desconto de 30% a 90% no valor da dívida, poderão sacar até 20% no saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e terão juros de, no máximo, 1,99%.

O presidente também afirmou que o programa poderá ser utilizado para a negociação de dívidas de cartões de crédito, cheque especial e pessoal, rotativo e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

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Lula também anunciou que quem for beneficiário do programa não poderá ter acesso a plataformas de apostas online por um ano. "O que não pode é renegociar a dívida e continuar perdendo dinheiro apostando em bet", disse

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