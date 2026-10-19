Seara prevê crescer 6 vezes acima do mercado no canal de food service

A Seara projeta ampliar em 2026 o volume de vendas no canal de food service em ritmo seis vezes superior à média estimada para o mercado. A estratégia mira pequenos e médios estabelecimentos, que representam cerca de 80% da carteira de clientes da Seara Food Solutions, unidade dedicada ao canal de alimentação fora do lar. A área atende 100 mil clientes, direta e indiretamente, e cresceu 50% em faturamento nos últimos três anos.

A perspectiva ocorre em um cenário de expansão do setor, mas também de pressão sobre a rentabilidade dos estabelecimentos. A Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia) projeta crescimento real de 2% a 2,5% nas vendas do setor em 2026. Já a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) estima que o mercado de alimentação fora do lar movimente R$ 540 bilhões em 2026, alta de cerca de 9% em relação a 2025.

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Segundo dados da Abia e da Wise Sales citados pela Seara, o Brasil reúne cerca de 1,2 milhão de estabelecimentos de alimentação fora do lar, dos quais 72% são de pequeno porte. Em 2025, as vendas da indústria destinadas ao food service somaram R$ 287,9 bilhões.

Criada em 2019, a Seara Food Solutions tem estratégia, gestão e equipes próprias, com atendimento segmentado para diferentes perfis de operadores - de restaurantes independentes a grandes redes. A unidade mantém crescimento a taxas de dois dígitos há cinco anos e registrou avanço superior a 10% nos últimos dois anos, segundo a empresa.

"Queríamos que o food service na Seara não fosse apenas um canal de vendas, mas uma unidade de negócio com estratégia, gestão e equipes próprias", afirmou, em nota, a diretora da Seara Food Solutions, Joice Fernandes. Segundo ela, a estrutura ampliou sua presença no mercado e atende desde pequenos restaurantes até grandes redes, com o objetivo de "entender o negócio do cliente antes de oferecer qualquer produto".

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A estratégia combina fornecimento de alimentos com consultoria técnica, desenvolvimento de receitas, engenharia de cardápio e treinamento de equipes. Antes de definir as soluções, a empresa considera características como perfil do consumidor, estrutura da cozinha, equipamentos, mão de obra, rendimento e volume de produção.

Para pequenos operadores, a Seara informa que a compra direta pode ser feita com pedidos mínimos de R$ 400. O atendimento pode incluir orientação técnica, suporte de chefs consultores e desenvolvimento de cardápios, conforme as necessidades de cada negócio.