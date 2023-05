'Se preparem, vamos ter boas notícias para a indústria', diz Alckmin

Eduardo Laguna (via Agência Estado)

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, anunciou nesta segunda-feira, 15, que o governo está trabalhando em um conjunto de medidas voltadas à indústria para apresentá-lo no próximo dia 25, quando é comemorado o Dia da Indústria. "Se preparem, dia 25 vamos ter boas notícias para a indústria", prometeu Alckmin, ao encerrar um discurso no Fórum Paulista de Desenvolvimento, realizado em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

Além do prefeito do município, Orlando Morando, participaram da abertura do fórum representantes da Volkswagen, Mercedes-Benz e Scania, montadoras instaladas em São Bernardo.

A expectativa é que o pacote inclua medidas de resgate do carro popular e de apoio à indústria de caminhões num esforço para aquecer o mercado de veículos.

Em seu discurso, que deu foco à agenda de competitividade do governo, Alckmin não avançou nas ações a serem lançadas. Limitou-se a dizer que estão sendo estudados vários projetos "mais focados".

Apesar das medidas específicas às indústrias, Alckmin considerou ser mais importante evoluir nas medidas macroestruturais, como a reforma tributária e o novo marco fiscal, de modo a enfrentar a elevada carga de impostos carregada pela indústria e o alto custo de capital.

"Precisamos agir nas causas do baixo crescimento", disse o vice-presidente, que deixou o local às pressas, sem dar entrevista à imprensa, para participar da reunião de ministros com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, marcada para as 10h30 no Palácio do Planalto.