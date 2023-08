Se inflação parar de cair, Fed pode cogitar novas altas de juros, afirma dirigente

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Natália Coelho e Gabriel Tassi Lara (via Agência Estado)



O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) da Filadélfia, Patrick Harker, declarou nesta sexta-feira, 25, que, caso a inflação dos Estados Unidos não continue demonstrando sinais de desaceleração, é possível que os dirigentes do BC dos EUA cogitem novas altas de juros. Em entrevista feita às margens do Simpósio de Jackson Hole à

, Harker afirmou que não vê um corte de juros sendo considerado pelo menos até ano que vem e que é preciso manter as taxas no nível atual para acompanhar a reação na economia. Ainda, o dirigente destacou que os juros estão restritivos, mas ainda é necessário "manter a pressão".