Se EUA entrarem em default, todo o mundo estará com problemas, diz Biden

Matheus Andrade (via Agência Estado)

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um discurso nesta quarta-feira, 10, no Estado de Nova York no qual defendeu a necessidade de o país não entrar em default, dizendo que esta possibilidade causaria problemas globalmente. A fala ocorreu após o democrata se reunir com líderes bipartidários do Congresso na terça-feira, 9, e o presidente afirmou que, para atender as demandas republicanas para aprovação de um novo teto da dívida, teriam que ser cortados 22% do orçamento.

"Haveria queda de recursos para uma série de importantes programas, incluindo cuidados com saúde", afirmou Biden sobre a possibilidade.

Ainda assim, o democrata apontou que segue disposto a buscar um programa bipartidário para resolver a questão.