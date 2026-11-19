O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou nesta quinta-feira, 19, que está preocupado com a persistência dos efeitos das tarifas comerciais sobre a inflação americana, que permanece muito acima da meta de 2% do banco central. Durante evento no Clube Econômico de Indiana, ele alertou que, caso os impactos das tarifas sejam duradouros, o Fed não poderá simplesmente ignorá-los na condução da política monetária.

"Estou preocupado que o impacto das tarifas sobre a inflação tenha sido mais persistente do que o esperado", afirmou Goolsbee.

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Segundo ele, o mercado de trabalho dos EUA está estável, enquanto a demanda dos consumidores permanece forte e sólida. Nesse contexto, avaliou que o Fed está falhando no cumprimento de seu duplo mandato pelo lado da inflação, embora não veja um cenário de estagflação no momento.

Goolsbee também ponderou que as mudanças na política de imigração exigem que o BC americano atribua menos peso aos dados mensais de emprego como indicadores do ciclo econômico.

Sobre a inteligência artificial (IA), o dirigente reconheceu seu potencial para impulsionar a produtividade, mas alertou para os riscos de superaquecimento da economia. Segundo ele, quanto maior o entusiasmo em torno das empresas de IA, maior será a antecipação de demanda e investimentos para o presente.

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"O trabalho do Fed agora é impedir que a expansão da IA superaqueça a economia", afirmou. Goolsbee acrescentou que ainda busca evidências de que os ganhos de produtividade associados à tecnologia estejam se espalhando para além do setor tecnológico. Caso isso não ocorra, advertiu, a IA poderá se revelar apenas um "fogo de palha".