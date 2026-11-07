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ECONOMIA

Se ajuste fiscal não tratar de gasto obrigatório, juros não vão cair, diz Solange Srour

Escrito por Karla Spotorno*, enviada especial (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A diretora de macroeconomia para Brasil do UBS WM, Solange Srour, afirmou que, se a gestão das contas públicas não tratar de gastos obrigatórios, a taxa básica de juros não vai cair no Brasil. "Se os juros continuarem nesse patamar, a relação dívida/PIB vai crescer 4 pontos ao ano", afirmou durante painel da conferência da ONG MBA Brasil, realizada na Kellogg School of Management neste sábado, 7.

Entre as medidas que deveriam ser feitas na opinião da economista, estão discutir a

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indexação entre salário mínimo e previdência social, dos gastos em saúde e educação,

redesenho de programas sociais.

O gestor e co-diretor de investimentos da Ibiuna, Rodrigo Azevedo, afirmou que a proposta discutida nos últimos dias do economista André Lara Resende não resolve a problemática do alto custo de capital no Brasil. Ele disse que o debate é much ado about nothing

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