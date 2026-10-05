Schneider Electric vai comprar a PTC por US$ 22,6 bilhões em acordo à vista

A francesa Schneider Electric concordou em comprar a PTC em uma transação totalmente em dinheiro que avalia a empresa americana de software industrial em US$ 22,6 bilhões. A Schneider informou nesta segunda-feira, 5, que ofereceu US$ 205 por ação da PTC, um prêmio de 42% em relação ao último preço de fechamento. O conselho de administração da PTC decidiu recomendar que os acionistas aprovem o negócio.

Segundo a Schneider, a aquisição busca formar um dos maiores portfólios de software industrial do mercado, em um momento em que a expansão da inteligência artificial (IA) vem remodelando as necessidades dos clientes. Fonte: Dow Jones Newswires.

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Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado