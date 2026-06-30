Schneider Electric comprará a Cognite por US$ 3,1 bilhões

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Schneider Electric anunciou que firmou um acordo definitivo para adquirir a Cognite Holding em uma transação totalmente em dinheiro avaliada em US$ 3,1 bilhões.

O grupo francês disse na terça-feira que pretende integrar a base de dados da empresa de software de inteligência artificial (IA) industrial em sua própria empresa de software industrial, a AVEVA.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"O acordo posiciona a Schneider Electric no centro da próxima fase da inteligência industrial", disse o CEO Olivier Blum.

A transação está prevista para ser concluída nos próximos trimestres, após o que a Cognite será incorporada à divisão de automação industrial da Schneider Electric, informou a empresa. Fonte: Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado