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Schneider Electric comprará a Cognite por US$ 3,1 bilhões

Escrito por Dow Jones Newswires* (via Agência Estado)
Publicado em 30.06.2026, 17:54:00 Editado em 30.06.2026, 18:06:06
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A Schneider Electric anunciou que firmou um acordo definitivo para adquirir a Cognite Holding em uma transação totalmente em dinheiro avaliada em US$ 3,1 bilhões.

O grupo francês disse na terça-feira que pretende integrar a base de dados da empresa de software de inteligência artificial (IA) industrial em sua própria empresa de software industrial, a AVEVA.

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"O acordo posiciona a Schneider Electric no centro da próxima fase da inteligência industrial", disse o CEO Olivier Blum.

A transação está prevista para ser concluída nos próximos trimestres, após o que a Cognite será incorporada à divisão de automação industrial da Schneider Electric, informou a empresa. Fonte: Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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