Saudi Aramco tem lucro recorde no primeiro trimestre

Da Redação

A Saudi Aramco registrou lucro líquido de US$ 39,5 bilhões no primeiro trimestre de 2022, número recorde para a empresa e que represneta um acréscimo de 82% ante os mesmos resultados obtidos há um ano, à medida que a companhia mais valiosa do mundo se beneficia da escalada nos preços do petróleo após a invasão da Rússia à Ucrânia.

Os lucros crescentes da Aramco - que na semana passada ultrapassou a Apple e tomou o posto de empresa mais valiosa do mundo - são um exemplo de como a invasão da Ucrânia e o aumento dos preços do petróleo impulsionaram as fortunas de petroestados como a Arábia Saudita. Com os preços do petróleo subindo até US$ 139 por barril nos últimos meses e consistentemente acima de US$ 100, a Arábia Saudita teve seu crescimento econômico mais rápido em uma década.

O Produto Interno Bruto (PIB) do país avançou 9,6% na comparação anual do primeiro trimestre, segundo a autoridade de estatísticas saudita. A consultoria Capital Economics, com sede em Londres, estima que a economia saudita crescerá cerca de 10% este ano. Isso é muito mais forte do que o crescimento de 6,3% atualmente esperado pelo consenso, disse.

Embora o reino esteja tentando se diversificar do petróleo, a Aramco continua sendo o motor de sua economia. A empresa bombeou uma média de 10,2 milhões de barris por dia entre janeiro e março, mais do que qualquer outra empresa no mundo.

A Aramco manteve seu dividendo trimestral, uma fonte vital de receita para o governo saudita, inalterado em US$ 18,8 bilhões e aprovou a distribuição de uma ação bônus para cada 10 ações detidas na empresa.

O governo saudita, com uma participação de mais de 94% na Aramco, procurou monetizar os enormes ativos petrolíferos do país e usar os recursos para investir em indústrias fora do petróleo como parte do plano do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman de reestruturar a economia até 2030.

Para ajudar a atingir esse objetivo, o príncipe Mohammed encarregou o Fundo de Investimento Público do reino de investir em empresas e indústrias não vinculadas a hidrocarbonetos. O governo também transferiu os US$ 29,4 bilhões que levantou da oferta pública inicial da Aramco na bolsa de valores saudita em 2019 para o Fundo, além de cerca de US$ 80 bilhões em ações da Aramco.

(Com Dow Jones Newswires)