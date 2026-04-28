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Saúde e cuidados pessoais sobem 0,93% em abril no IPCA-15, revela IBGE

Escrito por Daniela Amorim (via Agência Estado)
Publicado em 28.04.2026, 10:01:00 Editado em 28.04.2026, 10:13:21
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Os gastos das famílias brasileiras com Saúde e cuidados pessoais passaram de uma elevação de 0,36% em março para uma alta de 0,93% em abril, com contribuição de 0,13 ponto porcentual para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) deste mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa do IPCA-15 foi de alta de 0,89% em abril.

As maiores pressões partiram dos itens de higiene pessoal (1,32%), produtos farmacêuticos (1,16%, após a autorização do reajuste de até 3,81% nos preços dos medicamentos a partir de 1º de abril) e plano de saúde (0,49%).

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Habitação

Os gastos das famílias brasileiras com Habitação passaram de uma elevação de 0,24% em março para uma alta de 0,42% em abril, uma contribuição de 0,07 ponto porcentual para o IPCA-15 deste mês.

A energia elétrica residencial subiu 0,68% em abril, puxada pelos reajustes de 6,92% e 14,66% nas tarifas das concessionárias do Rio de Janeiro a partir de 15 de março.

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"No mês, manteve-se a bandeira tarifária verde, sem custo adicional para os consumidores", lembrou o IBGE.

A taxa de água e esgoto avançou 0,24%, devido aos reajustes de 6,21% em uma das concessionárias em Porto Alegre em 23 de fevereiro e de 4,80% em Goiânia desde 1º de abril.

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