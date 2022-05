Saque extra do FGTS será liberado para nascidos em abril e maio nesta semana

Da Redação

O saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) será liberado para os trabalhadores nascidos em abril a partir da quarta-feira, 11, e para os nascidos em maio a partir do sábado, 14. As movimentações do chamado saque extraordinário estarão disponíveis até 15 de dezembro deste ano.

O valor do saque do FGTS será depositado em conta poupança social, no aplicativo Caixa Tem.

O crédito poderá ser usado pelo trabalhador como quiser. O montante pode, por exemplo, ser transferido para outra conta, ser usado para quitar débitos, pagar boletos ou fazer compras de produtos e serviços.

No Caixa Tem, também será possível pagar com o saldo por meio da leitura de QR code em maquininhas de cartão de lojas físicas.

O valor disponível para o saque extraordinário pode ser consultado no site da Caixa ou pelo aplicativo do FGTS para celulares.

Caso o trabalhador não queira sacar o montante, o crédito será devolvido para a conta até 15 de dezembro deste ano.

O crédito automático na conta poupança social poderá ser desfeito até o dia 10 de novembro.

Quem não quiser receber o valor do saque extraordinário deverá acessar o aplicativo do FGTS ou ir a uma agência da Caixa informar que não quer receber o dinheiro.

Veja o calendário do saque extraordinário do FGTS:

- Nascidos em janeiro recebem em 20/4;

- Nascidos em fevereiro recebem em 30/4;

- Nascidos em março recebem em 4/5;

- Nascidos em abril recebem em 11/5;

- Nascidos em maio recebem em 14/5;

- Nascidos em junho recebem em 18/5;

- Nascidos em julho recebem em 21/5;

- Nascidos em agosto recebem em 25/5;

- Nascidos em setembro recebem em 28/5;

- Nascidos em outubro recebem em 1/6;

- Nascidos em novembro recebem em 8/6;

- Nascidos em dezembro recebem em 15/6.