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ECONOMIA

SAP eleva receita no 2º trimestre com nuvem, mas corta guidance de lucro operacional

Escrito por Redação AE* (via Agência Estado)
Publicado em 24.07.2026, 07:37:00 Editado em 24.07.2026, 07:48:40
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A SAP registrou aumento de receita no segundo trimestre, mas reduziu sua projeção de lucro operacional para o atual ano fiscal, citando uma desaceleração sequencial do crescimento.

Em base não-IFRS, a empresa alemã de software corporativo informou no fim da tarde de quinta-feira (23) que a receita do trimestre avançou 9,4% na comparação anual, para 9,88 bilhões de euros. A receita do negócio de nuvem aumentou 22%, para 6,28 bilhões de euros.

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Analistas previam receita total de 9,85 bilhões de euros e receita de nuvem de 6,26 bilhões de euros, segundo consenso fornecido pela companhia.

O lucro líquido subiu para 7,23 bilhões de euros, de 6,62 bilhões de euros. O lucro operacional, métrica acompanhada de perto no setor, aumentou para 2,64 bilhões de euros, de 2,46 bilhões de euros, mas ficou abaixo da expectativa de 2,88 bilhões de euros, conforme o mesmo consenso.

A SAP reduziu a projeção de lucro operacional não-IFRS para o ano fiscal para a faixa de 11,8 bilhões a 12,2 bilhões de euros, ante 11,9 bilhões a 12,3 bilhões de euros. A empresa manteve a previsão de receita de nuvem não-IFRS entre 25,8 bilhões e 26,2 bilhões de euros e estimou fluxo de caixa livre de cerca de 10 bilhões de euros.

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Segundo a companhia, a desaceleração do crescimento do lucro operacional decorreu do arrefecimento sequencial do avanço das receitas total e de nuvem, de uma despesa incomumente baixa com remuneração baseada em ações no primeiro trimestre, de investimentos acelerados em pesquisa e desenvolvimento e do impacto dilutivo da aquisição da Reltio.

A SAP, como outras empresas europeias de software, divulga resultados em dois padrões: o IFRS, que segue normas internacionais de contabilidade, e o não-IFRS, mais acompanhado por analistas e investidores por excluir despesas de reestruturação e encargos ligados a aquisições. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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