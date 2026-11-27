A fabricante alemã de software SAP foi alvo de um ataque cibernético que atingiu sua infraestrutura de desenvolvimento de programas, segundo informações da imprensa internacional. Em comunicado enviado à Reuters nesta sexta-feira, 27, a companhia confirmou ter identificado "atividades suspeitas", mas afirmou não ter encontrado, até o momento, evidências de acesso não autorizado a dados empresariais de clientes.

Segundo o jornal alemão Handelsblatt, o incidente foi detectado na semana passada e levou a companhia a implementar uma série de medidas emergenciais de segurança, sob o codinome "Project Granite", que afetam diversas equipes internas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A revista alemã Der Spiegel, que revelou o caso na quinta-feira, afirma que os hackers teriam roubado credenciais digitais de funcionários da SAP para copiar e modificar códigos-fonte da empresa na plataforma GitHub.

Os invasores podem ter recorrido a ferramentas de inteligência artificial (IA) autônomas para executar o ataque, segundo fontes internas ouvidas pela publicação.

De acordo com a emissora alemã Tagesschau, funcionários da SAP foram orientados a verificar a necessidade de alterar suas credenciais de acesso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A SAP afirmou ter adotado "imediatamente as medidas necessárias para proteger seus clientes e garantir a segurança de seus serviços", mas não revelou detalhes sobre a natureza do incidente nem sobre os possíveis responsáveis, pontua a imprensa alemã.