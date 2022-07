São Paulo tem a gasolina e o etanol mais baratos do Brasil

Redação (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O preço do litro da gasolina apresentou recuo de 5,46% nas bombas após a redução da alíquota de ICMS. Nos primeiros dias de julho, o combustível teve o litro comercializado ao valor médio de R$ 7,15. E São Paulo é o Estado com a gasolina mais barata de todo o País, comercializada a R$ 6,36, com baixa de 8,99%. A média mais alta continua sendo a do Piauí (R$ 7,82).

continua após publicidade .

Os dados são do Índice de Preços Ticket Log (IPTL), que comparou a média de preços entre junho e o início de julho. Trata-se de um índice de preços de combustíveis feito com base em 21 mil postos credenciados pela Ticket Log.

"O IPTL identificou que todos os Estados brasileiros registraram recuos no preço da gasolina neste início de mês, que variaram de 1,91%, a exemplo da Paraíba, e chegaram a 14,24%, como é o caso de Goiás", disse Douglas Pina, diretor-geral de Mainstream da Divisão de Frota e Mobilidade da Edenred Brasil.

continua após publicidade .

Etanol

A redução mais expressiva para o etanol foi identificada nos postos de abastecimento do Mato Grosso (10,72%), que passou de R$ 5,03 para R$ 4,49. Contudo, assim como para a gasolina, a média mais baixa para o etanol foi encontrada nos postos paulistas a R$ 4,36; e o preço mais alto do litro foi registrado no Pará a R$ 6,74.

"Bem como no fechamento de junho, o etanol continua sendo a opção mais vantajosa apenas para os motoristas de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e agora para os do Piauí e do Paraná também", afirmou Pina.

continua após publicidade .

Preços por da gasolina por Estado em julho

Acre - R$ 7,445

Alagoas - R$ 7,304

continua após publicidade .

Amapá - R$ 6,693

Amazonas - R$ 7,070

continua após publicidade .

Bahia - R$ 7,645

Ceará - R$ 7,505

Distrito Federal - R$ 6,797

continua após publicidade .

Espírito Santo - R$ 7,115

Goiás - R$ 6,491

Maranhão - R$ 7,337

continua após publicidade .

Mato Grosso - R$ 7,038

Mato Grosso do Sul - R$ 6,971

continua após publicidade .

Minas Gerais - R$ 7,341

Pará - R$ 7,542

Paraíba - R$ 7,131

continua após publicidade .

Paraná - R$ 6,728

Pernambuco - R$ 7,199

Piauí - R$ 7,824

continua após publicidade .

Rio de Janeiro - R$ 7,375

Rio Grande do Norte - R$ 7,411

continua após publicidade .

Rio Grande do Sul - R$ 6,697

Rondônia - R$ 7,254

Roraima - R$ 7,227

continua após publicidade .

Santa Catarina - R$ 6,606

São Paulo - R$ 6,364

Sergipe - R$ 7,540

continua após publicidade .

Tocantins - R$ 7,386

Preços do etanol por Estado em julho

continua após publicidade .

Acre - R$ 6,128

Alagoas - R$ 6,130

Amapá - R$ 6,500

continua após publicidade .

Amazonas -R$ 5,433

Bahia - R$ 5,936

Ceará - R$ 6,227

continua após publicidade .

Distrito Federal - R$ 5,738

Espírito Santo - R$ 5,735

continua após publicidade .

Goiás - R$ 4,447

Maranhão - R$ 6,316

Mato Grosso - R$ 4,490

Mato Grosso do Sul - R$ 5,125

Minas Gerais - R$ 4,971

Pará - R$ 6,744

Paraíba - R$ 5,645

Paraná - R$ 4,960

Pernambuco - R$ 5,999

Piauí - R$ 5,570

Rio de Janeiro - R$ 5,679

Rio Grande do Norte - R$ 6,355

Rio Grande do Sul - R$ 6,277

Rondônia - R$ 6,071

Roraima - R$ 6,360

Santa Catarina - R$ 6,078

São Paulo - R$ 4,362

Sergipe - R$ 6,466

Tocantins - R$ 5,928