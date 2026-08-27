São necessárias medidas mais restritivas na política monetária, diz dirigente do Fed

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Cleveland, Beth Hammack, disse nesta quinta-feira, 26, que acredita que a política monetária do banco central precisa ser mais restritiva para conter a inflação.

"É hora de agir; precisamos de medidas mais restritivas nas políticas", afirmou ela à Fox News, à margem do Simpósio de Jackson Hole.

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Hammack espera progresso lento contra a inflação, encerrando o ano em torno de 3%. "Inflação poderá diminuir para cerca de 2,5% em 2027, na melhor das hipóteses", acima da meta de 2% do Fed, acrescentou. Ainda segundo a dirigente, o mercado de trabalho americano está, em linhas gerais, em equilíbrio.

Hammack foi uma das dissidentes da última reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, em inglês), votando por uma alta de juros de 25 pontos-base.