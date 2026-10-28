Santander tem queda no lucro para 3,43 bilhões de euros no 3º trimestre

O Banco Santander registrou queda no lucro líquido no terceiro trimestre, após reforçar as provisões para perdas de crédito. O banco espanhol informou nesta quarta-feira que o lucro líquido somou 3,43 bilhões de euros, recuo de 2% em relação ao mesmo período do ano passado. O resultado foi pressionado pela alta de 22% nas provisões líquidas para perdas com empréstimos, que totalizaram 3,49 bilhões de euros.

Considerando a base subjacente, o Santander disse que o lucro líquido avançou 19%, para 3,85 bilhões de euros. Analistas projetavam 3,79 bilhões de euros, segundo o consenso de mercado compilado pelo próprio banco.

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A receita operacional total, principal indicador de faturamento do grupo, aumentou para 15,89 bilhões de euros, ante 14,27 bilhões de euros um ano antes, mas ficou abaixo das estimativas de 16,09 bilhões de euros.

O crescimento da receita foi impulsionado pela margem financeira e por tarifas e comissões. A margem financeira (diferença entre os ganhos com empréstimos e o custo de captação) subiu para 11,83 bilhões de euros, de 10,35 bilhões de euros, enquanto a receita líquida de comissões avançou para 3,5 bilhões de euros, de 3,16 bilhões de euros.

O Santander reiterou as projeções para o ano e afirmou que segue em trajetória confortável para cumprir as metas estabelecidas. Fonte: Dow Jones Newswires.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado