Santander tem lucro líquido ajustado de 3,768 bilhões de euros no 2º trimestre (+17% em 1 ano)
O Santander registrou lucro líquido ajustado de 3,768 bilhões de euros no segundo trimestre, segundo balanço divulgado pelo banco espanhol nesta quarta-feira, 22. O resultado representa um crescimento de 17% em relação a igual período do ano passado e de 15% quando desconsiderados os efeitos cambiais.
O lucro líquido contábil somou 3,518 bilhões de euros no trimestre, estável na comparação anual. Já o lucro por ação (EPS, na sigla em inglês) ajustado atingiu 0,25 euro, um avanço de 7,6% na comparação com os três meses anteriores.
O retorno sobre o patrimônio (RoE) ajustado do grupo atingiu 13,9% nos três meses encerrados em junho, ante 13,3% no primeiro trimestre.
O Santander fechou o trimestre com índice de eficiência de 42,8%, estável na passagem trimestral.
O custo de risco, por sua vez, alcançou 1,15% no período, ante 1,14% em março. O indicador mede o peso das provisões para inadimplência em relação à carteira de crédito do banco.