Santander tem lucro líquido ajustado de 3,768 bilhões de euros no 2º trimestre (+17% em 1 ano)

O Santander registrou lucro líquido ajustado de 3,768 bilhões de euros no segundo trimestre, segundo balanço divulgado pelo banco espanhol nesta quarta-feira, 22. O resultado representa um crescimento de 17% em relação a igual período do ano passado e de 15% quando desconsiderados os efeitos cambiais.

O lucro líquido contábil somou 3,518 bilhões de euros no trimestre, estável na comparação anual. Já o lucro por ação (EPS, na sigla em inglês) ajustado atingiu 0,25 euro, um avanço de 7,6% na comparação com os três meses anteriores.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O retorno sobre o patrimônio (RoE) ajustado do grupo atingiu 13,9% nos três meses encerrados em junho, ante 13,3% no primeiro trimestre.

O Santander fechou o trimestre com índice de eficiência de 42,8%, estável na passagem trimestral.

O custo de risco, por sua vez, alcançou 1,15% no período, ante 1,14% em março. O indicador mede o peso das provisões para inadimplência em relação à carteira de crédito do banco.