Santander lucra mais que o esperado no 1º trimestre, favorecido por venda de unidade polonesa

O Santander teve lucro líquido de 5,455 bilhões de euros no primeiro trimestre de 2026, 60% maior do que o ganho apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 29. O resultado foi favorecido por um ganho de 1,9 bilhão de euros relacionado à conclusão da venda de sua subsidiária polonesa.

O lucro subjacente cresceu 12%, para 3,56 bilhões de euros, superando as expectativas de analistas de 3,47 bilhões de euros, segundo pesquisa fornecida pelo banco espanhol.

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A receita total avançou 4% no trimestre, para 15,14 bilhões de euros, acima do consenso de 15 bilhões de euros.

O banco com sede em Madri também informou que seus custos recuaram 3%, para 6,48 bilhões de euros. Por outro lado, as provisões para empréstimos inadimplentes aumentaram 5%, para 3,225 bilhões de euros.

*Com informações da Dow Jones Newswires