Santander lança OPA para comprar restante de ações em circulação no Brasil, com prêmio de 15%

O Santander anunciou nesta quinta-feira, 30, que pretende lançar uma oferta pública de aquisição (OPA) para adquirir todas as ações emitidas e em circulação da unidade brasileira que ainda não detém. O pacote, correspondente a 10% do capital social da subsidiária, abarca as ações ordinárias, as preferenciais e as units, além das American Depositary Shares (ADS) em Wall Street.

Segundo comunicado, a oferta será voluntária e não depende de uma condição mínima de aceitação. Ainda assim, a medida não busca a deslistagem do banco na B3, de acordo com a nota. A transação será feita por meio de ofertas públicas voluntárias e simultaneamente de permuta no Brasil e nos Estados Unidos.

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A depender do resultado, porém, as ADSs podem deixar a Bolsa de Nova York e ter o registro da Securities and Exchange Comission (SEC, a CVM americana) encerrado.

Ainda conforme o comunicado, os acionistas que aceitarem a oferta receberão 0,4056 novas ações do Banco Santander para cada unit do Santander Brasil. Já para cada ação ordinária ou preferencial do Santander Brasil, eles receberão 0,2028 novas ações do Banco Santander. A entrega dos papéis será feita por meio de Certificados de Deposito de Ações brasileiros (BDRs) ou ADSs, que poderão ser negociados em São Paulo ou em Nova York.

A oferta representará um prêmio de 15% sobre o preço de referência de cada unit e deve envolver no máximo cerca de 1,908 bilhão de euros - ou seja, o valor que o banco espanhol desembolsaria em ações se todos os minoritários aceitarem. Caso isso aconteça, o grupo emitiria cerca de 156 milhões de novas ações, equivalente a aproximadamente 1,1% do capital social atual.

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Como parte do processo, o Santander solicitará registro como emissor estrangeiro e o registro de suas ações para negociação no Brasil por meio de um programa de BDR. Também buscará aprovação da Assembleia Geral para o aumento de capital correspondente.