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Santander: conselho aprova por unanimidade eleição de Gilson Finkelzstain à presidência

Escrito por Camila Vech (via Agência Estado)
Publicado em 08.05.2026, 19:14:00 Editado em 08.05.2026, 19:26:43
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O conselho de administração do Santander aprovou, por unanimidade, a eleição de Gilson Finkelzstain para o cargo de diretor-presidente da companhia, em continuidade ao plano de sucessão de Mario Roberto Opice Leão, atual CEO, divulgado em 19 de março. A eleição é para um mandato complementar, com vigência até a posse dos eleitos na primeira reunião do colegiado que ocorrerá após a assembleia geral ordinária de 2027.

No comunicado, a companhia registra que a indicação foi recomendada pelo Comitê de Nomeação e Governança. O Santander também afirma que o executivo declarou estar desimpedido para o exercício do cargo e que atende às condições previstas na Resolução CMN nº 4.970/2021, tendo apresentado a declaração e a autorização exigidas pela norma.

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A posse de Finkelzstain, contudo, ficará condicionada à homologação de sua eleição pelo Banco Central, à cessação de seu vínculo com a B3 e à efetiva saída de Opice Leão.

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