Santander confirma adesão ao Novo Desenrola e diz estar preparado para iniciar oferta

O Santander Brasil se juntou ao crescente grupo de bancos que confirmaram a adesão ao Novo Desenrola Brasil, programa do governo que busca reduzir a pressão de endividamento das famílias. Em nota, o banco disse estar preparado para iniciar a oferta do serviço "o mais brevemente possível", conforme as condições da iniciativa.

A instituição financeira também ressalta ter alternativas diferenciadas para os clientes que não se enquadrem ao programa, com taxas e prazos especiais. "O Santander considera positivas iniciativas que favoreçam a saúde financeira da população brasileira e informa que irá aderir ao Novo Desenrola Brasil", diz o comunicado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Mais cedo, vários outros bancos haviam anunciado a participação no programa, entre eles Bradesco, Nubank e Banco do Brasil. Na semana passada, o presidente do Santander Brasil, Mario Leão, elogiou a medida e rejeitou as críticas de que ela teriam cunho eleitoral. "Acreditamos na relevância, necessidade e timing do programa", disse, na ocasião.