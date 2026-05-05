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Santander confirma adesão ao Novo Desenrola e diz estar preparado para iniciar oferta

Escrito por André Marinho (via Agência Estado)
Publicado em 05.05.2026, 21:12:00 Editado em 05.05.2026, 21:24:29
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O Santander Brasil se juntou ao crescente grupo de bancos que confirmaram a adesão ao Novo Desenrola Brasil, programa do governo que busca reduzir a pressão de endividamento das famílias. Em nota, o banco disse estar preparado para iniciar a oferta do serviço "o mais brevemente possível", conforme as condições da iniciativa.

A instituição financeira também ressalta ter alternativas diferenciadas para os clientes que não se enquadrem ao programa, com taxas e prazos especiais. "O Santander considera positivas iniciativas que favoreçam a saúde financeira da população brasileira e informa que irá aderir ao Novo Desenrola Brasil", diz o comunicado.

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Mais cedo, vários outros bancos haviam anunciado a participação no programa, entre eles Bradesco, Nubank e Banco do Brasil. Na semana passada, o presidente do Santander Brasil, Mario Leão, elogiou a medida e rejeitou as críticas de que ela teriam cunho eleitoral. "Acreditamos na relevância, necessidade e timing do programa", disse, na ocasião.

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