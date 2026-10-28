Santander Brasil tem lucro líquido recorrente é de R$ 2,9 bi, queda de 28% em um ano

O Santander Brasil teve lucro líquido gerencial recorrente, que desconsidera o ágio de aquisições, de R$ 2,9 bilhões no terceiro trimestre de 2026, queda de 28% ante o registrado em igual período de 2025. Na comparação com o segundo trimestre, houve retração de 4,3%.

O retorno sobre o patrimônio líquido (ROAE) recorrente do Santander ficou em 11,9%, ante 12,5% no segundo trimestre e 17,5% há um ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O banco ressalta ao apresentar os resultados que seguiu mantendo "uma gestão disciplinada do balanço e dos riscos em um cenário de crédito que permanece desafiador".

Os ativos totais somaram R$ 1,3 trilhão, crescimento de 4,7% em um ano. O patrimônio líquido, por sua vez, totalizou R$ 99 bilhões, alta de 5,4% em igual base comparativa.

Pouco antes de divulgar os resultados trimestrais, o Santander soltou documentos com o resultado nos primeiros 9 meses de 2026. De janeiro a setembro, o banco teve lucro líquido gerencial é de R$ 9,7 bilhões, queda de 16% ante igual período de 2025.