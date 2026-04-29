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ECONOMIA

Santander Brasil tem lucro líquido gerencial de R$ 3,8 bilhões no 1º trimestre (-1,9% em 1 ano)

Escrito por André Marinho e Mateus Fagundes (via Agência Estado)
Publicado em 29.04.2026, 07:22:00 Editado em 29.04.2026, 07:30:26
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O Santander Brasil teve lucro líquido gerencial, que desconsidera o ágio de aquisições, de R$ 3,788 bilhões no primeiro trimestre de 2026, queda de 1,9% ante o registrado em igual período de 2025. Na comparação com o quarto trimestre, houve redução de 7,3%.

O retorno sobre o patrimônio líquido do Santander caiu 1,5 ponto porcentual (p.p.) em um ano, para 16,0%. Ante o quarto trimestre, a baixa foi de 1,6 p.p..

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Os ativos totais somaram R$ 1,286 trilhão de janeiro a março, alta de 4,2% em um ano e aumento de 2,5% ante o trimestre imediatamente anterior. O patrimônio líquido, por sua vez, totalizou R$ 97,523 bilhões, alta de 7,7% em base anual e avanço de 2,0% em base comparativa.

"Mantivemos o foco na execução da nossa estratégia, com ambição de sermos a principal plataforma financeira na vida de nossos clientes. Avançamos de forma contínua e consistente na construção de uma operação cada vez mais diversificada, sólida e rentável, preparada para crescer de maneira sustentável ao longo do tempo", diz o banco em seu release de resultados.

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1 trimestre balanço Santander Brasil
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