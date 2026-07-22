Santander Brasil tem lucro líquido de 551 milhões de euros no 2º trimestre (-3% ante 3 meses)

O Santander Brasil registrou lucro líquido atribuível à holding de 551 milhões de euros no segundo trimestre, o equivalente a cerca de R$ 3,3 bilhões pelo câmbio médio do período. O resultado representa uma queda de 3% ante o primeiro trimestre, em cálculo que exclui efeitos cambiais.

Os dados aparecem no balanço divulgado pela matriz do grupo espanhol nesta quarta-feira, 22. A subsidiária brasileira informará os resultados consolidados no dia 29, antes da abertura dos negócios na B3. Os números nas duas divulgações, porém, não são diretamente comparáveis, por conta de diferenças em critérios contábeis.

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A expectativa do mercado é de que, na semana que vem, o Santander Brasil revele um lucro líquido de R$ 3,465 bilhões no segundo trimestre, de acordo com a média das oito casas (Safra, Bradesco BBI, Itaú BBA, JPMorgan, UBS BB, Goldman Sachs, XP e Citi) consultadas pelo Prévias Broadcast.

O lucro do Santander Brasil manteve o posto de segundo maior do grupo no mundo, atrás apenas da Espanha, segundo os resultados divulgados pela matriz da instituição nesta quarta-feira.

No primeiro semestre de 2026, o lucro atribuível à holding da operação brasileira somou 1,093 bilhão de euros, ante 2,534 bilhões de euros registrados pela Espanha. No consolidado, o Santander reportou lucro de 7,328 bilhões de euros no período.

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Após o Brasil, a terceira maior operação do grupo foi a dos Estados Unidos, com lucro de 989 milhões de euros, seguida pela do México, com ganho de 897 milhões de euros.