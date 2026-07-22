Santander Brasil: provisões somam 1,26 bilhão de euros no 2º trimestre (+3,5% ante 1º tri)

As provisões líquidas para perdas com crédito do Santander Brasil somaram 1,266 bilhão de euros no segundo trimestre, um crescimento de 3,5% em relação aos três meses anteriores, em cálculo que desconsidera os efeitos cambiais.

Os dados aparecem no balanço divulgado pela matriz do grupo espanhol nesta quarta-feira, 22. A subsidiária brasileira informará os resultados consolidados no dia 29, antes da abertura dos negócios na B3. Os números nas duas divulgações, porém, não são diretamente comparáveis, por conta de diferenças em critérios contábeis.

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Conforme o relatório da matriz, a carteira de crédito do Santander Brasil fechou o segundo trimestre em 94,142 bilhões de euros, uma leve alta de 0,3% no confronto trimestral.

Já o custo de risco da unidade brasileira do Santander atingiu 4,14%, de 4,19% um ano antes. O indicador mede o peso das provisões para inadimplência em relação à carteira de crédito do banco.

A taxa inadimplência (NPL, na sigla em inglês) subiu 1,35 ponto porcentual no comparativo anual do trimestre, para 7,89%, conforme os critérios contábeis usados pela matriz. A taxa de cobertura para o NPL caiu 10 pontos porcentuais no período, para 72%.

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Margem financeira

A margem financeira (NII, na sigla em inglês) do Santander Brasil atingiu 2,661 bilhões de euros no segundo trimestre. O resultado representa um crescimento de 1,6% ante os três meses anteriores, em cálculo que desconsidera os efeitos cambiais.

O retorno sobre o patrimônio tangível (RoTE) do Santander Brasil fechou o trimestre em 14,2%, de 14,8% três meses antes. Já o índice de eficiência subiu 2,1 ponto porcentual na passagem trimestral, a 41,5% - neste caso, quanto menor é o indicador, mais eficiente é o banco.

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Ainda conforme o balanço, o Santander teve 819 milhões de euros em receita com tarifas e comissões no segundo trimestre, queda de 1,8% na comparação com o primeiro trimestre, também excluindo efeitos cambiais.