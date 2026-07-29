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ECONOMIA

Santander Brasil: lucro líquido recorrente é de R$ 3 bilhões no 2º trimestre (-17,6% em 1 ano)

Escrito por André Marinho e Altamiro Silva Junior (via Agência Estado)
Publicado em 29.07.2026, 07:21:00 Editado em 29.07.2026, 07:28:59
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O Santander Brasil teve lucro líquido gerencial recorrente, que desconsidera o ágio de aquisições, de R$ 3,014 bilhões no segundo trimestre de 2026, queda de 17,6% ante o registrado em igual período de 2025. Na comparação com o primeiro trimestre, houve baixa de 20,4%.

O retorno sobre o patrimônio líquido do Santander ficou em 12,5%, de 16% no primeiro trimestre e 16,4% há um ano.

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Os ativos totais somaram R$ 1,285 trilhão, alta de 5% em um ano. O patrimônio líquido, por sua vez, totalizou R$ 98 bilhões, crescimento de 6% em igual base comparativa.

A margem financeira do Santander Brasil somou R$ 15,3 bilhões no segundo trimestre de 2026, queda de 0,4% em um ano e recuo de 3% na comparação trimestral.

Na margem com clientes, o resultado foi de R$ 16 bilhões, baixa de 0,4% no comparativo anual e de 3,2% em três meses, esta última influenciada pela menor representatividade do segmento baixa renda, de acordo com o banco. O crescimento em produtos e segmentos estratégicos compensou a menor exposição ao segmento massivo, ressalta o Santander.

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Na margem com clientes, a maior parte do ganho veio da margem com produtos, que respondeu por R$ 15,1 bilhões. O restante veio do capital de giro do banco.

A margem com mercado do Santander ficou negativa em R$ 718 milhões. No trimestre anterior, havia sido também negativa em R$ 771 milhões. Segundo o banco, o movimento de melhora trimestral refletiu a maturação do portfólio e o efeito de títulos atrelados à inflação.

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2º TRIMESTRE balanço Santander Brasil
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