A Sanofi acertou a compra da farmacêutica americana Insmed por US$ 41 bilhões, em dinheiro, em uma operação para reforçar seu portfólio de medicamentos em desenvolvimento antes da perda de exclusividade de seu produto mais vendido, o Dupixent.

A farmacêutica francesa pagará US$ 175 por ação da Insmed, um prêmio de cerca de 17% sobre o preço de fechamento de segunda-feira, 23. Com a aquisição, a Sanofi terá acesso a dois medicamentos já comercializados e a novos projetos de desenvolvimento, segundo comunicado.

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O negócio amplia a atuação da Sanofi em doenças respiratórias. Entre os ativos adquiridos estão os medicamentos Brinsupri e Arikayce, além de um programa clínico em estágio avançado com potencial para tratar diferentes doenças respiratórias raras. A operação também inclui projetos em fases iniciais e capacidades de pesquisa em imunologia e doenças raras, segundo a empresa.

As ações da Sanofi subiam cerca de 6% na Bolsa de Paris por volta das 6h30 (de Brasília).

Uma das maiores operações recentes do setor farmacêutico, a compra ocorre enquanto a Sanofi se prepara para a perda de exclusividade do Dupixent, medicamento aprovado para tratar doenças que vão da asma ao eczema. A proteção da patente deve terminar no início da década de 2030. No terceiro trimestre, o produto respondeu por quase 40% das vendas totais da companhia.

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Desde que Belen Garijo assumiu o comando da Sanofi, em maio, a empresa reorganizou parte de seu portfólio. Ampliou a parceria com a americana Regeneron e fechou um acordo com a alemã Cheplapharm para vender medicamentos mais antigos.

A Sanofi também busca recuperar o ritmo de desenvolvimento de novos medicamentos após uma série de reveses em testes clínicos ter abalado a confiança dos investidores.

Segundo a companhia, a aquisição da Insmed fortalecerá suas perspectivas de crescimento no médio e longo prazo e sua posição no segmento de doenças respiratórias. A operação, aprovada pelos conselhos de administração das duas empresas, deve elevar o lucro por ação da Sanofi até o fim de 2028.

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A compra, acrescentou a Sanofi, não limitará sua capacidade de realizar novos negócios. A empresa afirmou que mantém "capacidade adequada para investir" em oportunidades de fusões e aquisições. Fonte: Dow Jones Newswires. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.