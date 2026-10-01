Sanofi e Regeneron ampliam parceria em imunologia em acordo de até US$ 8 bilhões

As farmacêuticas Sanofi e Regeneron Pharmaceuticals anunciaram nesta quinta-feira (30) um acordo para ampliar a aliança entre as duas empresas no desenvolvimento e na comercialização de novos medicamentos de imunologia, em um negócio que pode render à Regeneron até US$ 8 bilhões.

Segundo as companhias, a francesa Sanofi pagará US$ 1 bilhão à vista à parceira americana, sediada em Tarrytown, no Estado de Nova York. Além disso, a Regeneron poderá receber até US$ 7 bilhões adicionais, condicionados ao cumprimento de metas de desenvolvimento, regulatórias e comerciais.

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Sanofi e Regeneron informaram que dividirão igualmente os custos de desenvolvimento e comercialização, assim como os lucros potenciais futuros dos novos medicamentos.

Como parte do acordo, as empresas também disseram que encerraram litígios anteriores relacionados à colaboração.

A ampliação da parceria incluirá quatro candidatos de "nova geração" em imunologia inventados pela Regeneron. A farmacêutica americana também terá a opção de incluir no acordo o lunsekimig, da Sanofi, que está em testes para doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), segundo o comunicado.

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Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.