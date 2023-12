Sandro Gamba será presidente da Abecip no biênio 2024/2025

O diretor de Negócios Imobiliários do Santander Brasil, Sandro Gamba, será o presidente da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip) no biênio de 2024 a 2025. Ele substituirá a José Rocha Neto, vice-presidente do Bradesco, que conclui o mandato neste ano.

Gamba é engenheiro civil e tem pós-graduação em engenharia de produção pela Universidade de São Paulo (USP), e em negócios imobiliários pela Fundação Armando Alvares Penteado (Faap). Além disso, tem MBA pelo Insper e fez parte do programa de gestão avançado (PGA) da Fundação Dom Cabral e do Insead - França.

Ele também foi CEO da incorporadora Gafisa. É diretor do Santander desde 2020, e na atual gestão da Abecip, ocupa o posto de vice-presidente.

Rocha deixa a presidência da Abecip após dois anos que estiveram entre os de maior atividade no financiamento imobiliário via poupança no País. O ano de 2022 foi o segundo melhor da história, e 2023 deve ser o terceiro, se confirmadas as projeções do setor.

O ano recorde para o financiamento imobiliário no País foi 2021, período em que a taxa básica de juros da economia estava em um dígito porcentual.

O sistema de poupança enfrenta o desafio de voltar a atrair depósitos, após dois anos de retiradas, o que reduz o volume disponível para o financiamento imobiliário. Por outro lado, os bancos têm buscado diversificar as fontes de captação, para manter a capacidade de financiamento mesmo com os saques na poupança.