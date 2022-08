Sandoval Feitosa toma posse como diretor-geral da Aneel

Marlla Sabino (via Agência Estado)

O engenheiro elétrico Sandoval Feitosa tomou posse nesta segunda-feira, 15, como diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para um mandato de cinco anos. Sandoval assume o comando do órgão em meio a discussões importantes para o setor, como a análise de processos de térmicas vencedoras do leilão emergencial que não entraram em operação nos prazos previstos nos contratos.

A cerimônia acontece nesta segunda-feira na sede do Ministério de Minas e Energia (MME), em Brasília. Os ministros de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, e o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, participam do evento.

Na agência reguladora desde 2005, Sandoval integrou a diretoria de 2018 a maio deste ano. Mestre em engenharia elétrica pela Universidade de Brasília, o engenheiro também atuou nas áreas de fiscalização dos serviços de eletricidade e de transmissão de energia do órgão. Ainda, na coordenação de equipes técnicas de Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) e como gerente técnico da Companhia Energética do Maranhão (Cemar).

O procurador-federal da Advocacia-Geral da União (AGU), Fernando Mosna, também passou a integrar o colegiado da agência reguladora nesta segunda. Nos últimos anos, Mosna atuou como assessor no gabinete do senador Marcos Rogério (PL-RO) e participou da elaboração do projeto de lei que estabeleceu solução para o impasse bilionário envolvendo o risco hidrológico.

Durante a cerimônia, Mosna afirmou que o tema mais urgente a ser tratado é o valor das tarifas pagas pelos consumidores. "Devemos alcançar patamar adequado de modicidade tarifária", disse.