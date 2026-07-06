Samsung projeta salto do lucro operacional a recorde de US$ 58,5 bilhões no 2º trimestre

A gigante sul-coreana Samsung Electronics projetou um salto de 19 vezes do seu lucro operacional no segundo trimestre de 2026, ante o mesmo período de 2025, refletindo o boom da inteligência artificial e a demanda aquecida por chips para alimentar a infraestrutura e as aplicações de IA.

Em comunicado divulgado na Coreia, a empresa anunciou que prevê lucro operacional consolidado de aproximadamente 89,4 trilhões de wons coreanos (US$ 58,5 bilhões) ante 4,68 trilhões de wons no mesmo período de 2025 e 57,23 trilhões de wons no primeiro trimestre deste ano.

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A companhia projetou ainda vendas consolidadas de aproximadamente 171 trilhões de wons coreanos, com base em um intervalo entre 170 trilhões a 172 trilhões de wons coreanos. No segundo trimestre de 2025, a Samsung reportou vendas de 74,57 trilhões de wons coreanos, enquanto esse resultado foi de 133,87 trilhões de wons no primeiro trimestre de 2026.

As estimativas foram baseadas nas normas K-IFRS, segundo comunicado divulgado no site da empresa com data de 7 de julho.