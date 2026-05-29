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Samsung intensifica rivalidade com a Micron ao lançar chip de memória inovador para IA

Escrito por Dow Jones Newswires (via Agência Estado)
Publicado em 29.05.2026, 19:34:00 Editado em 29.05.2026, 19:43:39
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A Samsung Electronics anunciou nesta sexta-feira, 29, que enviou as primeiras amostras de seus mais recentes chips de memória de alta largura de banda para seus clientes. A iniciativa representa um desafio para a concorrente Micron Technology, mas não deve afetar significativamente as ações da empresa, que estão em alta.

A Samsung afirmou ter enviado os "primeiros chips HBM4E de 12 camadas do setor", que, segundo a empresa, representam uma melhoria de mais de 20% na velocidade de processamento de dados e um aumento de mais de 30% na capacidade em relação à geração anterior. Suas ações subiram 5,8% nas negociações locais na Coreia do Sul.

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"A Samsung planeja iniciar a produção em massa do HBM4E de acordo com os cronogramas dos clientes, após o envio das amostras iniciais e a fase de otimização", afirmou a empresa em comunicado.

A Micron é a principal concorrente da sul-coreana Samsung e da SK Hynix na fabricação de chips HBM, cruciais para os mais recentes chips de IA de empresas como a Nvidia. Todas as três estão disputando esse lucrativo mercado.

A avaliação é de que há demanda mais do que suficiente para todas as três empresas. Analistas do BNP Paribas preveem que o mercado para chips HBM mais do que dobrará este ano, chegando a cerca de US$ 76 bilhões, antes de atingir US$ 156 bilhões em 2027.

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A Micron provavelmente conseguirá aumentar os preços tanto quanto suas concorrentes - a empresa já afirmou que toda a sua capacidade de produção de HBM4 para 2026 já está esgotada. A SK Hynix detinha 57% da participação no mercado global de HBM em termos de receita no final de 2025, em comparação com 22% da Samsung e 21% da Micron, de acordo com a Counterpoint Research.

As ações da Micron entraram para o grupo das grandes vencedoras do mercado de chips - é improvável que as notícias da Samsung mudem esse cenário.

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