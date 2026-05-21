Samsung chega a acordo provisório com sindicato sobre bônus e evita greve

A administração da Samsung Electronics e lideres sindicais chegaram a um acordo provisório de última hora sobre o pagamento de bônus, evitando uma greve na maior fabricante de chips de memória do mundo.

O acordo foi fechado no fim da noite de quarta-feira (20), poucas horas antes do início de uma paralisação com potencial de causar transtornos na empresa. As duas partes, que não haviam conseguido chegar a um entendimento em negociações realizadas mais cedo no dia, fecharam o acordo em conversas posteriores mediadas pelo ministro do Trabalho da Coreia do Sul.

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O sindicato informou que vai suspender a greve marcada para o período de 21 de maio a 7 de junho até novo aviso, já que os sindicalizados votarão o acordo provisório entre 23 e 28 de maio.

As duas partes conseguiram reduzir as divergências ao fazer concessões mútuas, disse o ministro do Trabalho, Kim Young-hoon, em entrevista coletiva televisionada em um escritório de emprego e trabalho em Suwon, ao sul de Seul. Kim não detalhou o conteúdo do acordo. As imagens de TV mostraram representantes da administração e líderes sindicais assinando o acordo provisório e apertando as mãos durante a coletiva.

Em negociações anteriores, as partes não haviam chegado a um consenso sobre como os enormes lucros da Samsung deveriam ser compartilhados.

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O sindicato exigia que a empresa destinasse 15% do lucro operacional anual a bônus para os funcionários, mas a administração rejeitou o pedido, pois isso excederia o teto de bônus da companhia, atualmente fixado em 50% do salário anual. Líderes sindicais também pediram a eliminação desse teto, demanda que executivos da empresa igualmente recusaram.

A administração da Samsung também havia dito que não poderia aceitar as exigências do sindicato, que incluem bônus atrelados ao desempenho até mesmo para funcionários de unidades de negócios deficitárias.

Ambos os lados vinham sofrendo pressão crescente para fechar um acordo, já que o governo sul-coreano havia alertado anteriormente que poderia acionar poderes de mediação emergencial para interromper a greve por um mês e impor um acordo caso as negociações fracassassem. Fonte: Dow Jones Newswires.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.